Правоохоронці затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона

На Херсонщині правоохоронці затримали чотирьох колаборантів, які допомагали окупантам незаконно утримувати викрадених українців у російській в’язниці.

Про це пишуть Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань.

За інформацією від спецслужб, одним з затриманих виявився колишній заступник начальника місцевої колонії. Чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупантами та погодився увійти до складу «управління служби виконання покарань у Херсонській області».

Там він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці. Підозрюваний застосовував психологічний тиск, тортури та погрози вбивства щодо мирного населення України. За це він отримував винагороду в рублях, повідомляє ДБР.

Ще одним підозрюваним виявився очільник «відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення» колишньої російської тюрми. Коли він допомагав окупантам, чоловік відповідав за продовольче забезпечення ворога.

Третім затриманим виявився ще один колишній співробітник Херсонської в’язниці. Там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.

На підставі зібраних фактів чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: за державну зраду (ч. 2 ст. 111 ККУ) та за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1). Трьох затриманих відправили під варту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією всього майна.