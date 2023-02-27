Кримінал

Правоохоронці затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона

27 Лютого 2023 16:20
17
читать на русском →
сбу

На Херсонщині правоохоронці затримали чотирьох колаборантів, які допомагали окупантам незаконно утримувати викрадених українців у російській в’язниці.

Про це пишуть Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань.

За інформацією від спецслужб, одним з затриманих виявився колишній заступник начальника місцевої колонії. Чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупантами та погодився увійти до складу «управління служби виконання покарань у Херсонській області».

Там він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці. Підозрюваний застосовував психологічний тиск, тортури та погрози вбивства щодо мирного населення України. За це він отримував винагороду в рублях, повідомляє ДБР.

Ще одним підозрюваним виявився очільник «відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення» колишньої російської тюрми. Коли він допомагав окупантам, чоловік відповідав за продовольче забезпечення ворога.

Третім затриманим виявився ще один колишній співробітник Херсонської в’язниці. Там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.

На підставі зібраних фактів чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: за державну зраду (ч. 2 ст. 111 ККУ) та за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1). Трьох затриманих відправили під варту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією всього майна.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Лютого 2023 16:31
33

Повітряний «крейсер Москва». Що відомо про атаку по аеродрому Мачулищі
27 Лютого 2023 13:38
74

Оприлюднено зміст 10-го пакету антиросійських санкцій
27 Лютого 2023 12:22
145

На українсько-білоруському кордоні загинув 33-річний військовий тероборони
27 Лютого 2023 12:07
57

ВКС та ВМФ Росії пропонують визнати терористичними організаціями
27 Лютого 2023 10:54
136

Двоє рятувальників загинуло. В ДСНС показали фото наслідків атаки на Хмельницький
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки