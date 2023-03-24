Правоохоронці затримали агентів РФ, серед яких – інженер-конструктор заводу “Мотор Січ”

Служба безпеки України заявляє, що її кіберфахівці викрили двох агентів ФСБ РФ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі.

Про це повідомляють СБУ та Київська обласна прокуратура.

За даними спецслужби, на початку лютого 2023 року українців завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.

За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів.

У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства “Мотор Січ”, який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.

Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів, зазначають в СБУ.

Повідомляється, що в ході обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру в державній зраді.

За клопотанням прокурорів 17-річному мешканцю Київщини та мешканцю Запоріжжя обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.