Кримінал

Правоохоронці прийшли з обшуками до екснардепа-“регіонала”

9 Серпня 2023 12:31
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сбу, дбр

Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього народного депутата України I, III – VII скликань, колишнього заступника голови фракції забороненої “Партії регіонів” Володимира Макєєнка.

У межах досудового розслідування правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях, які використовуються колишнім нардепом і пов’язаними з ним особами, а також маєтку у ДК “Конча-Заспа”.

Обшуки проводяться також за місцем проживання керівників підконтрольних нардепу компаній, зареєстрованих в тому числі в офшорних юрисдикціях.

ДБР перевіряє причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 млн грн та ухилення від сплати податків у 2011-2014 роках, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму понад 63 млн грн.


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