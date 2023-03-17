Правоохоронці провели обшуки в облгазах Фірташа

«Регіональна газова компанія», яку пов’язують із Дмитром Фірташем, заявила про масові обшуки в 14 газорозподільних компаніях.

Про це йдеться у повідомленні РГК.

Компанія зазначає, що обшуки проводять Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України «за надуманим звинуваченням в нібито заволодінні державними коштами».

У РГК заявили, що зранку 17 березня озброєні співробітники правоохоронних органів зайшли на територію та до приміщень газорозподільних компаній, вивели співробітників з робочих місць і тримали в коридорі «під наглядом автоматників».

Компанія заявляє, що у її працівників було вилучено телефони, проведено огляд особистих речей та здійснювався психологічний тиск.

«На нашу думку, кримінальна справа, що стала приводом для обшуків, порушена лише з метою тиску на підприємства, які “Нафтогаз України” в особі ДАТ “Чорноморнафтогаз” намагається захопити в рейдерський спосіб», — йдеться у заяві РГК.

Компанія заявила, що здійснення таких заходів під час війни проти підприємств, які надають життєво важливі послуги для мільйонів українців, «є злочином проти країни».

Наразі ні БЕБ, ні СБУ офіційно не повідомляли про обшуки на газорозподільних компаніях, що входять до РГК.