Правоохоронці показали наслідки ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова

Слідчо-прокурорська група Харківської обласної прокуратури зафіксувала наслідки ранкового ракетного удару по Харкову.
За даними слідства, 15 березня близько 10:00 російські військові завдали ракетного удару по Шевченківському району м. Харкова.
Внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано навчальний заклад. У житлових будинках навколо вибито шибки.
Також пошкоджено автомобілі мешканців.
За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
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