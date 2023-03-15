Кримінал

Правоохоронці показали наслідки ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова

15 Березня 2023 13:49
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Слідчо-прокурорська група Харківської обласної прокуратури зафіксувала наслідки ранкового ракетного удару по Харкову.

За даними слідства, 15 березня близько 10:00 російські військові завдали ракетного удару по Шевченківському району м. Харкова.

Внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано навчальний заклад. У житлових будинках навколо вибито шибки.

Також пошкоджено автомобілі мешканців.

За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.


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