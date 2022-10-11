Кримінал

Повітряні сили збили 20 російських ракет та 13 “Шахедів”

11 Жовтня 2022 15:16
62
війна

Повітряні сили ЗСУ 11 жовтня ліквідували 20 російських ракет та 13 іранських дронів-камікадзе в різних регіонах України.

Повітряні сили повідомили, що станом на 14:46 знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА “Shahed-136”.

“Противник застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, іранські БпЛА-камікадзе “Shahed-136”. Загалом противник здійснив 28 пусків крилатих ракет: 16 ракет Х-101/Х-555 та 12 “Калібрів”. Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 33 повітряні цілі”, – йдеться у повідомлені.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
усі думки
ТОП-новини
11 Жовтня 2022 17:22
68

Зеленський закликав лідерів G7 відмовитися від переговорів з Путіним
11 Жовтня 2022 18:06
23

Україна першою у світі отримала систему ППО IRIS-T, – ЗМІ
11 Жовтня 2022 17:40
55

Росія замовила в Ірані 2400 “шахедів”, – Зеленський
11 Жовтня 2022 15:52
29

У Харкові поки не запроваджували віялових відключень світла, – Терехов
11 Жовтня 2022 15:32
43

ЄС розпочав роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти РФ
Останні новини
усі новини