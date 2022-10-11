Кримінал

Повітряні сили збили 20 російських ракет та 13 “Шахедів” Повітряні сили ЗСУ 11 жовтня ліквідували 20 російських ракет та 13 іранських дронів-камікадзе в різних регіонах України. Повітряні сили повідомили, що станом на 14:46 знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА “Shahed-136”. “Противник застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, іранські БпЛА-камікадзе “Shahed-136”. Загалом противник здійснив 28 пусків крилатих ракет: 16 ракет Х-101/Х-555 та 12 “Калібрів”. Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 33 повітряні цілі”, – йдеться у повідомлені. Поділитися:



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