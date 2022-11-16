Кримінал

Повітряні сили порахували точну кількість ракет, випущених Росією 15 листопада У вівторок 15 Росія атакувала Україну 96 крилатими ракетами, авіаційними ракетами, ударними дронами Shahed та іншими безпілотниками. “За уточненою інформацією 15 листопада 2022 року окупанти атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, “Калібр”), керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами “Shahed-136/131”, “Оріон”, “Орлан-10”, – повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Таким чином повідомляється, що протиповітряна оборона України у вівторок збила 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, “Калібр”), дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 дронів Shahed-136/131, один БпЛА “Оріон” та один “Орлан-10”. Поділитися:



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