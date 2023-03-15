Посадовиця держпідприємства Харкова отримала 15 років тюрми: наводила ракети на пункти видачі гумдопомоги

Суд дав 15 років ув’язнення посадовиці одного з державних підприємств Харкова, яка наводила російські ракети на пункти видачі гумдопомоги в місті та позиції українських захисників.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що посадовицю харківського держпідприємства на початку повномасштабного вторгнення завербували представники російської спецслужби. За вказівкою рф жінка з 25 лютого до 9 березня 2022 року збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на Харківщині.

Також вона передавала росіянам координати місць масового перебування людей, зокрема пунктів видачі гуманітарної допомоги в Харкові. В СБУ кажуть, що такі геолокації були потрібні окупантам для ракетно-артилерійських обстрілів, аби залякувати громадян та поширювати панічні настрої.

Після ворожих повітряних атак зловмисниця виходила на місцевість і фіксувала прильоти задля коригування повторних ударів.

За даними слідства, вона контактувала з російською спецслужбою через «зв’язкових» — двох російських солдатів. Одного з них українські оборонці вже знищили на східному фронті. А іншим є мешканець Донецька, якого мобілізували до окупаційних військ. Їм у месенджері зловмисниця надсилала фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та власними коментарями.

Співробітники СБУ затримали жінку в березні минулого року під час виконання нею розвідувального завдання. Під час обшуків у зловмисниці знайшли мобільний телефон, який вона використовувала для листування з окупантами.

На підставі зібраних доказів суд визнав жінку винною в державній зраді і призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.