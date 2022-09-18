Понад 10 катівень виявлено на звільнених територіях Харківської області (відео)

На звільнених територіях Харківської області виявили понад 10 місць, де окупанти катували українців. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла радниця голови Харківської ОВА Наталія Попова.

“Виявили різноманітні катівні, куди доставляли наших громадян просто для звірячих знущань. Це показник того, що цифри постраждалих у нашому регіоні зростатимуть”, — зазначила Попова.

Також вона зазначила, що внаслідок руйнування мосту в Ізюмі люди залишилися без можливості придбати медикаменти. Підтверджуються смерті від їхньої катастрофічної нестачі — допомогти мирному населенню окупанти не намагалися надати.

“Коли люди виходили на міст, окупанти відкривали вогонь”, — розповіла радниця.