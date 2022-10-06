Подробиці атаки Харкова дронами-камікадзе (фото)

Військові РФ вдарили по інфраструктурному об‘єкту в Основ‘янському районі Харкова в ніч проти 6 жовтня. На місці влучання виникла пожежа.

Дрони-камікадзе влучили у нафтобазу, яку не використовували декілька місяців, її цистерни були порожні, розповів Суспільному заступник керівника нафтобази Ігор Ощепков.

“Усі вибухи були по резервуарному парку. На території нафтобази була присутня охорона. Вони це бачили, чули. Чули звук, як зараз кажуть, мопеда”, — сказав Ощепков.

Ощепков каже, атака росіян почалася о 02:00: перші три вибухи пролунали з інтервалами у 5-10 хвилин. Останній, четвертий — за годину, коли тут вже працювали рятувальники. Люди почули наближення снаряда та встигли сховатися.

За словами Ощепкова, нафтобаза не відновить роботу до завершення війни.