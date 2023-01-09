Під час удару по Шевченковому загинула власниця м’ясної крамниці

У Шевченковому внаслідок ракетного удару загинула 60-річна жінка.

Про це повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.

На ринку у Шевченковому загибла мала магазин, де торгували м’ясом, розказала Суспільне Харків продавчиня магазину Ніна Горошко. За її словами, жінку відкопали з-під завалів: “Дуже хороша людина була, завжди допомагала, я без неї життя не уявляю”. Поранена дитина — онука власниці магазину.

“Софійці 11 років, це онука хазяйки магазину. Ми торгуємо м’ясом, тільки тушу прийняли. Ми завжди понеділками виходимо приймати м’ясо на вівторок. Я не розумію, що відбувається: в голові шум, ноги-руки трусяться, пальці болять. Покупців не було. Це сталося миттєво. У нас тут ринок й усе”, — каже Ніна Горошко.