Передавали дані про ЗСУ та вербували нових інформаторів: СБУ затримала жителів Харківщини

Служба безпеки України затримала двох жителів Харківщини, які, на думку слідства, передавали дані про розташування військ та логістику українських військових та займались вербуванням нових інформаторів.

“Невдовзі агент виїхав до Сумщини як внутрішньо переміщена особа та мобілізувався до лав ЗСУ, де проводив розвідувально-підривну діяльність проти України. До злочинної діяльності він залучив свого земляка, який після 24 лютого минулого року разом з ним переїхав до Сум як внутрішньо переміщена особа, а згодом — до Одеської області”, — йдеться у повідомленні.

Нині вирішується питання про тримання під вартою підозрюваних.