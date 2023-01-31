Кримінал

Передавали дані про ЗСУ та вербували нових інформаторів: СБУ затримала жителів Харківщини

31 Січня 2023 15:19
24
сбу

Служба безпеки України затримала двох жителів Харківщини, які, на думку слідства, передавали дані про розташування військ та логістику українських військових та займались вербуванням нових інформаторів.

“Невдовзі агент виїхав до Сумщини як внутрішньо переміщена особа та мобілізувався до лав ЗСУ, де проводив розвідувально-підривну діяльність проти України. До злочинної діяльності він залучив свого земляка, який після 24 лютого минулого року разом з ним переїхав до Сум як внутрішньо переміщена особа, а згодом — до Одеської області”, — йдеться у повідомленні.

Нині вирішується питання про тримання під вартою підозрюваних.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Січня 2023 12:42
64

Буданов: Ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому
31 Січня 2023 15:34
15

У першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків, – Кулеба
31 Січня 2023 12:16
40

Швидкого рішення про вступ України до ЄС на саміті не буде
31 Січня 2023 11:17
59

Українські воїни отримають 105 розвідувальних БПЛА Vector
31 Січня 2023 10:53
89

“Укрзалізниця” призначила нові поїзди з Харкова та Києва до Польщі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
усі думки