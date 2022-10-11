Кримінал

Окупанти звели нові понтонні переправи на Херсонщині

11 Жовтня 2022 21:29
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війна

Супутниковий знімок Planet Labs за 11 жовтня свідчить про те, що російські окупанти звели дві понтонні переправи в районі села Дар’ївка Херсонської області.

Про це повідомляють “Схеми“.

Супутниковий знімок Planet Labs за 11 жовтня підтверджує, що поруч зі зруйнованим раніше силами ЗСУ Дар’ївським мостом є дві понтонні переправи, які окупанти використовують для перетину річки Інгулець.

Одна з цих переправ знаходиться впритул до Дар’ївського мосту, а інша – на відстані у понад сотню метрів.

Відзначається, що остання, ймовірно, зведена окупантами на заміну тій, що була раніше і яку також знищили ЗСУ ракетними ударами, ще 5 вересня.


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