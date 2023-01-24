Кримінал

Окупанти знову проводять обшуки у кримських татар У тимчасово окупованому Криму знову тривають нові обшуки у будинках кримських татар. Про це повідомляє громадська організація Кримськотатарський ресурсний центр. «В окупованому Криму знову обшуки. Із 4 години ранку в Криму тривають нові обшуки у будинках кримських татар», – йдеться у повідомленні. Як повідомляє «Кримська солідарність», російські силовики провели обшуки в будинках: Кроша Екрема (Село Близькогородське);

Асанова Айдера (Село Тимофіївка);

Сейдаметова Рефата (Село Тимофіївка);

Абдуразакова Османа (Село Дніпровка);

Зекір’яєва Лемана (Джанкой);

Мамбетова Халіла (Джанкой). Поділитися:



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