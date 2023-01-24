Кримінал

Окупанти знову проводять обшуки у кримських татар

24 Січня 2023 08:57
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крим

У тимчасово окупованому Криму знову тривають нові обшуки у будинках кримських татар.

Про це повідомляє громадська організація Кримськотатарський ресурсний центр.

«В окупованому Криму знову обшуки. Із 4 години ранку в Криму тривають нові обшуки у будинках кримських татар», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє «Кримська солідарність», російські силовики провели обшуки в будинках:

  • Кроша Екрема (Село Близькогородське);
  • Асанова Айдера (Село Тимофіївка);
  • Сейдаметова Рефата (Село Тимофіївка);
  • Абдуразакова Османа (Село Дніпровка);
  • Зекір’яєва Лемана (Джанкой);
  • Мамбетова Халіла (Джанкой).

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