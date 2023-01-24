Окупанти знову проводять обшуки у кримських татар

У тимчасово окупованому Криму знову тривають нові обшуки у будинках кримських татар.
Про це повідомляє громадська організація Кримськотатарський ресурсний центр.
«В окупованому Криму знову обшуки. Із 4 години ранку в Криму тривають нові обшуки у будинках кримських татар», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляє «Кримська солідарність», російські силовики провели обшуки в будинках:
- Кроша Екрема (Село Близькогородське);
- Асанова Айдера (Село Тимофіївка);
- Сейдаметова Рефата (Село Тимофіївка);
- Абдуразакова Османа (Село Дніпровка);
- Зекір’яєва Лемана (Джанкой);
- Мамбетова Халіла (Джанкой).
Поділитися: