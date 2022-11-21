Кримінал

Окупанти з РСЗВ обстріляли Вовчанськ

21 Листопада 2022 21:42
19
війна

Росіяни ввечері 21 листопада обстріляли Вовчанськ Харківської області, в результаті чого отримали поранення чоловік і жінка. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні мешканці.

Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню просто по житловому сектору.

Поранені 2 людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє госпіталізовані, отримали вибухові травми та осколкові поранення.

Їхній стан медики оцінюють як середній”, – зазначив Синєгубов.


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