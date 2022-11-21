Кримінал

Окупанти випустили по Сумщині близько 40 снарядів

21 Листопада 2022 19:35
19

Російські війська у понеділок, 21 листопада, вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив у регіоні близько 40 снарядів.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Окупанти сьогодні кілька разів ударили по Хотинській громаді. Ворог випустив 20 хв, 8 снарядів із артилерії та ще 10 із “Градів”. Боєприпаси розірвалися біля будинків мирних мешканців.

“На цей момент відомо щонайменше про п’ять жител, які значно постраждали. Там вибито вікна з рамами, частково зруйновано стіни та дахи. Також пошкоджено газопровід. Люди не постраждали”, – розповів він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Листопада 2022 20:02
52

Російські окупанти обрали нову ціль після втрати Херсона
21 Листопада 2022 21:42
21

Окупанти з РСЗВ обстріляли Вовчанськ
21 Листопада 2022 20:32
17

Жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня, – гендиректор YASNO
21 Листопада 2022 18:26
26

Нацбанк презентував пам’ятну медаль, присвячену Харкову – місту героїв
21 Листопада 2022 18:15
19

В окупованому Криму росіяни продовжують заходи прихованої мобілізації, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
Александр КИРШ

Что Украине стоит освобождать в первую очередь
усі думки