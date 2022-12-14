Кримінал

Окупанти всю ніч атакували Дніпропетровщину з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії

14 Грудня 2022 08:06
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війна

Російсько-окупаційні війська минулої доби, 13 грудня, та в ніч проти 14 грудня обстрілювали Дніпропетровську область. Під вогнем укотре опинився Нікопольський район.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, вночі, росіяни тримали під прицілом два міста: Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів.

У Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід та лінії електропередач.

У Марганці російські снаряди понівечили приблизно 10 приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.

У двох будинках мешканців зайнялися пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали. Всюди минулося без постраждалих. В інших районах вночі лунала сирена, та обійшлося без ударів.


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