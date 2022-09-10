Кримінал

Окупанти вели обстріл Харкова з РСЗВ “Ураган”

10 Вересня 2022 20:37
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10 вересня близько 18:40 російська армія обстріляла Холодногірський район м. Харкова. Один зі снарядів влучив на територію підприємства, загинув 43-річний охоронець. Пошкоджено низку житлових будинків, поранено 81-річну жінку та чоловіка 38 років.

Про це повідомляє обласна прокуратура.

У Шевченківському районі м. Харкова ворожий снаряд влучив у приватний будинок, поранено 47-річну жінку.

Попередньо встановлено, що окупанти обстріляли Харків із РСЗВ «Ураган».

Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.


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