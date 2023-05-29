Окупанти вдарив по об’єктах Хмельниччини, один з них військовий – ОВА

Російські війська вночі вдарили по об’єктах Хмельницької області, один з них – військовий.

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА.

“Вночі російські війська вдарили по об’єктах Хмельниччини. Один з них – військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги”, – повідомили у Хмельницькій ОВА.

Як вказано, дані щодо постраждалих уточнюються.