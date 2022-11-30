Кримінал

Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю – поцілили в газорозподільчий пункт

30 Листопада 2022 08:06
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війна

Ворог уночі вдарив по Запорізькому району, ракети влучили в газорозподільчий пункт.

Про це в Телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Вночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно, С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, внаслідок чого виникла пожежа”, – написав він.

Займання швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали.


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