Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю – поцілили в газорозподільчий пункт

Ворог уночі вдарив по Запорізькому району, ракети влучили в газорозподільчий пункт.

Про це в Телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Вночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно, С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, внаслідок чого виникла пожежа”, – написав він.

Займання швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали.