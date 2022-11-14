Кримінал

Окупанти упродовж ночі обстрілювали Дніпропетровщину

14 Листопада 2022 08:31
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Російсько-окупаційні війська упродовж ночі проти 14 листопада обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти відкривали вогонь по Марганецькій та Червоногригорівській громадах, направивши туди понад 60 снарядів з «Градів» та важкої артилерії.

За попередніми даними, люди не постраждали.

У Марганці пошкоджено лінію електропередач, що живить помпову станцію водоканалу, тож 45 тисяч родин у самому Марганці та навколишніх селищах і селах лишилися без води. Наразі там працюють енергетики та лагодять лінію, щоб запустити станцію.

Окрім того, російські снаряди понівечили й будівлі та автівки. Деталі обстрілу з’ясовуються.


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