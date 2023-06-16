Окупанти убили подружжя на Херсонщині

У селі Новоберислав Херсонській області у результаті російського обстрілу загинули чоловік та дружина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Вночі російська армія вкрила вогнем з реактивної та ствольної артилерії Новоберислав. Ворог вів прицільний обстріл житлових будинків. Через влучання в одну з осель загинуло подружжя”, – повідомив Прокудін.

Голова ОВА зазначив, що жінка загинула на місці, а чоловіка намагалися врятувати лікарі, але від отриманих поранень він помер дорогою до лікарні.