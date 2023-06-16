Кримінал

Окупанти убили подружжя на Херсонщині

16 Червня 2023 10:42
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війна

У селі Новоберислав Херсонській області у результаті російського обстрілу загинули чоловік та дружина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Вночі російська армія вкрила вогнем з реактивної та ствольної артилерії Новоберислав. Ворог вів прицільний обстріл житлових будинків. Через влучання в одну з осель загинуло подружжя”, – повідомив Прокудін.

Голова ОВА зазначив, що жінка загинула на місці, а чоловіка намагалися врятувати лікарі, але від отриманих поранень він помер дорогою до лікарні.


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