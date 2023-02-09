Кримінал

Окупанти продовжують обстрілювати з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти Харківщини

9 Лютого 2023 13:05
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війна

Російські загарбники 9 лютого продовжили завдавати ударів по прикордонних населених пунктах Харківщини, які розташовані неподалік лінії зіткнення. Під ворожим вогнем опинилися Куп’янськ, Дворічна, села Веселе та Красне та Богодухівській район.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Біля 9:00 ранку окупанти завдавали ударів по місту Куп’янськ. Майже зруйновано житловий будинок. Також обстріли здійснювалися і у смт Дворічна. Після 10:00 ворог бив з артилерії та мінометів по Харківському району. Під обстрілом були села Веселе та Красне”, – йдеться в повідомлення.

Російські загарбники завдали 14 мінометних ударів по Богодухівському району. Обстріли зафіксовано у селах Уди та Червона зоря. За попередньою інформацією, без постраждалих.


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