Окупанти після втечі обстріляли із зеніток звільнений Куп’янськ

Російські загарбники вранці обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині.

Про це депутат Куп’янської міської ради Вадим Крохмаль сказав в ефірі національного марафону “Єдині новини”.

“За тією інформацією, яку я маю, вранці військові РФ обстріляли праву частину міста. Стріляли просто по мирних мешканцях. З зенітних комплексів. Просто бісяться (відступаючи, – ред.)”, – сказав Крохмаль.

Наслідки обстрілів поки що встановлюються.

“Наші військові зайшли в місто. Про це сьогодні оголосив Генштаб. Куп’янськ розділений на дві половини річкою Оскіл. На сьогоднішні на правому березі, там, де центр міста, ситуація непроста, але вже повністю контрольована нашими військовими. Щодо лівого берега – там поки що є невеликі питання. Ще триватиме зачистка”, – зазначив депутат міськради.

Крохмаль зауважив, що після загарбників у місті розруха, є певні руйнування комунікацій, однак він сподівається, що після повної деокупації в місті все ж почнеться опалювальний сезон.