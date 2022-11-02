Кримінал

Окупанти обстріляли з РСЗВ Нікополь

2 Листопада 2022 08:48
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Вночі та вранці 2 листопада окупанти обстрілювали місто Нікополь та Червоногригорівську громаду із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Вночі та ранком росіяни знову тероризували Нікопольщину. Ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді”, – написав він.

За попередніми даними, місцеві мешканці не постраждали.

Резніченко додає, що за декілька годин повітряної тривоги захисники з повітряного командування “Схід” знищили 6 ударних безпілотників “Шахед-136”.

В інших районах області ніч минула спокійно.


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