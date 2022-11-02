Окупанти обстріляли з РСЗВ Нікополь

Вночі та вранці 2 листопада окупанти обстрілювали місто Нікополь та Червоногригорівську громаду із реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Вночі та ранком росіяни знову тероризували Нікопольщину. Ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді”, – написав він.
За попередніми даними, місцеві мешканці не постраждали.
Резніченко додає, що за декілька годин повітряної тривоги захисники з повітряного командування “Схід” знищили 6 ударних безпілотників “Шахед-136”.
В інших районах області ніч минула спокійно.