Окупанти обстріляли з мінометів Херсонщину, загинула жінка

В другій половині дня окупанти обстріляли з мінометів одне із сіл Каховського району, в результаті чого загинула місцева мешканка.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“За даними слідства, 10 травня близько 17:00 окупанти здійснили мінометний обстріляли одного з сіл у Каховському районі.

Внаслідок обстрілу травми, несумісні із життям, отримала місцева мешканка”, – йдеться у повідомлені.

Також цим обстрілом пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).