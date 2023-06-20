Окупанти обстріляли рятувальників у Херсоні

Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул.
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 7 співробітників постраждали.
Шестеро перебувають у важкому стані.
Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул.
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 7 співробітників постраждали.
Шестеро перебувають у важкому стані.
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