Кримінал

Окупанти не пускають інспекторів МАГАТЕ на дахи ЗАЕС

20 Липня 2023 22:04
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заес, МАГАТЕ, окупація

Російські окупанти досі не надали інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) доступу на дахи енергоблоків тимчасово окупованої Росією Запорізької АЕС.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

Агентство стверджує, що його інспекторам “ще не надали запитаний доступ на дахи реакторів та їхні машинні зали, включно з блоками 3 і 4, які становлять особливий інтерес. Агентство продовжує запитувати такий доступ”.

МАГАТЕ також повідомляє, що “в машинних залах енергоблоків № 1, 2 та 4 експерти МАГАТЕ бачили вантажівки, проте видимих слідів вибухових речовин чи мін виявлено не було”.


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