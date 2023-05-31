Кримінал

Окупанти атакували транспортне підприємство на Дніпропетровщині

31 Травня 2023 08:23
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війна

Зранку 31 травня пролунав вибух у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, внаслідок атаки легке поранення отримав 8-річний хлопчик, він лікуватиметься вдома. Також сталися руйнування. Інформація уточнюється.

Лисак також розповів, що вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду рф скинула снаряди з безпілотників. Минулося без постраждалих.


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