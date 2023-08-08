Кримінал

Обстріл Кругляківки Харківської області: кількість жертв зросла до трьох

8 Серпня 2023 13:50
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обстріл

Кількість загиблих через обстріл села Кругляківка Харківської області у вівторок, 8 серпня, зросла до трьох людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“Станом на 13:18 кількість загиблих зросла до трьох: загинули 45-річна жінка, двоє чоловіків віком 65 та 52 років”, – йдеться в повідомленні.

7 серпня РФ завдала ударів по Кругляківці та Кучерівці керованими авіабомбами ФАБ-250, повідомили в облпрокуратурі.

Згодом росіяни повторно обстріляли чотирма керованими авіабомбами Кругляківку.


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