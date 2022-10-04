Нічний удар по двох районах Харкова: загинула жінка, зруйнована інфраструктура

В ніч на 4 жовтня окупанти завдали ракетного удару по двом районам Харкова.

Одна з ракет влучила у промисловий об’єкт Холодногірського району, повідомили в облуправлінні ДСНС зранку 4 жовтня.

“Вибухом зруйнована виробничо-складська будівля, у якій ще й виникла пожежа на площі 600 кв.м. У її гасінні приймали участь 3 пожежно-рятувальні підрозділи”, — йдеться у повідомленні.

Друга ракета влучила в інфраструктурний об’єкт залізничного транспорту у Новобаварському районі.

“Одна з його будівель зруйнована вибухом. Там також трапилась пожежа. Її площа склала 80 кв.м. В ході пошуково-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки”, — повідомили у ДСНС.

За даними прокуратури, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.