Наслідки обстрілу у Київському районі Харкова

Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Пошкоджена господарська будівля та автівки. Постраждалих осіб немає. Про це повідомили в відділі комунікації поліції Харківщини.

Попередньо встановлено, що військові рф стріляли з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського райуправління поліції №1 провели огляд місця події та зібрали речові докази.

За даним фактом слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.