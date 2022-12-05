НАБУ затримали в Одесі бізнесмена Кауфмана та екснардепа Грановського

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали в Одесі бізнесмена Бориса Кауфмана та екснардепа Олександра Грановського (Боруховича) за підозрою у створенні злочинної організації та підкуп чиновників.

“5 грудня 2022 року НАБУ та САП затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі. Попередня правова кваліфікація — ч.1 ст.255, ч.3 ст.369 КК України.

Наразі йдеться про двох організаторів та їхню довірену особу. Однак слідство встановлює й інших учасників ЗО”, – повідомляє пресслужба НАБУ.

У відомствах не повідомляють даних про затриманих, але за словами джерела Української правди, йдеться про бізнесмена Бориса Кауфмана та екснардепа 4 скликання Олександра Грановського (Боруховича).

Слідство встановило, що восени 2021 року, після викриття злочинної організації (ЗО), яка незаконно відчужувала комунальне майно Одеси, на її місті з’явилася нова.

“Ця ЗО взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом”.

Повідомляється, що організатори цієї злочинної організації (Грановський і Кауфман) налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради.

Відповідні докази здобули у НАБУ і САП під час розслідування.