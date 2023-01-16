Кримінал

НАБУ підозрює депутата від «ЄС» у недостовірному декларуванні

16 Січня 2023 15:17
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набу

Національне антикорупційне бюро оголосило підозру народному депутату у внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік.

Про це повідомляє НАБУ.

Детективи встановили, що депутат не задекларував двоповерхове житло дуплексного типу та паркомісце в іспанській провінції Аліканте, яким володіє разом із дружиною. За даними слідства, політик придбав нерухомість у 2013 році за 190 тисяч євро.

Також незадекларованими виявилися понад 1,6 тисячі доларів на рахунках в українських банках. Депутата повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу (у редакції від 4 грудня 2020-го).

Розслідування щодо політика розпочали після публікацій журналістів програми «Схеми». Наразі невідомо, де перебуває депутат, пишуть у НАБУ.

У пресслужбі не вказують імені та прізвища депутата. Проте, як пишуть журналісти програми «Схеми», йдеться про Артура Герасимова — співголову фракції «ЄС».


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