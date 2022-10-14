Кримінал

На звільненій території Херсонської області виявили склад російської зброї

14 Жовтня 2022 16:45
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У ході стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Херсонської області вдалося виявити арсенал російської зброї. Також правоохоронці знйшли місця, де катували цивільних мешканців.

Про це повідомляє СБУ.

“Серед виявленого – понад пів тисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню “Град” і “Ураган”, а також більше сотні протитанкових керованих ракет і протитанкових мін”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, свій арсенал окупанти покинули під час відступу від стрімкого контрнаступу українських військ на Херсонському напрямку. Замаскований склад із ворожими боєприпасами знаходився в приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка. Всі вилучені російські засоби ураження передано для потреб ЗСУ.

“СБУ встановила численні факти вбивств і катувань місцевих жителів під час тимчасової окупації району. Використовуючи масові розстріли і тортури, ворог намагався залякати людей і змусити їх “здавати” місця перебування учасників руху спротиву на півдні нашої держави”, – додали правоохоронці.

Окупанти не давали місцевим ховати загиблих на цвинтарі, також задокументовано факт викрадення мешканки селища, яку росіяни “звинуватили” у коригуванні артобстрілів. На території місцевого гаражного кооперативу виявлено вороже “СТО”, до якого окупанти звозили викрадені автомобілі та розбирали їх на запчастини.


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