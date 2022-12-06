На Сумщині внаслідок російського обстрілу з “градів” поранено 69-річного чоловіка

У Есманьській громаді Сумської області під час ворожого обстрілу 6 грудня отримав поранення 69-річний чоловік.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Пообіді росіяни вдарили з “градів” по нашій території. Армійці РФ випустили 20 снарядів прямо по населеному пункту. Значних пошкоджень зазнали три приватні оселі місцевих мешканців. В одному будинку зайнялася пожежа”, – написав він.

Унаслідок обстрілу від осколків постраждав 69-річний житель громади, який саме перебував на вулиці. У нього рвана рана щоки. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу.