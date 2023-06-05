На Полтавщині знешкодили банду кримінального авторитета на прізвисько “Москва”

Служба безпеки України заявила, що внаслідок спецоперації в Кременчуку Полтавської області нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало місцевих жителів та «вибивало» вигадані борги з підприємців. Вдалося затримати двох ймовірних учасників банди.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

У спецслужбі стверджують, що зловмисники вирізнялися особливою жорстокістю та в разі відмови сплачувати їм гроші погрожували вбивством власникам бізнесу та їхнім сім’ям. Також фігуранти розграбовували майно потерпілих.

Слідство встановило, що діяльність банди координував відомий в регіоні кримінальний авторитет на прізвисько «Москва». Раніше він вже притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів та був «смотрящим» у колонії, де відбував покарання.

Як розповіли в СБУ, за «згодою» кримінальника учасники його банди «ставили на лічильник» представників легального бізнесу в місті для отримання боргів, яких насправді не існувало. Так вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні й щоразу намагалися посилити свій вплив на криміногенну ситуацію, кажуть слідчі.

Зокрема співробітники СБУ задокументували факт вимагання вигаданого боргу у 30 тисяч доларів з місцевого підприємця. У спробі «вибити» гроші, зловмисники чинили постійний психологічний тиск на чоловіка та його родину і погрожували їм фізичною розправою. Зрештою, вони силою відібрали автомобіль дружини потерпілого як «сплату за борг».

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали двох людей, яких вважають активними учасниками угруповання.

Під час обшуків у фігурантів виявили велику суму готівки, отриману від потерпілого; три автомобілі, зокрема викрадений у дружини потерпілого підприємця; записи чорної бухгалтерії та боргові розписки; зброю.

Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання, вчинене за попередньою змовою групою людей. Їм загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В СБУ переконують, що зараз ведуть невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до діяльності угруповання, насамперед його координатора.