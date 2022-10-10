На Полтавщині сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети

Під час повітряної тривоги у Кременчуцькому районі 10 жовтня сили ППО збили ракети. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

10 жовтня близько 17:16 жителі Кременчуцького району почали повідомляти про звуки вибухів. Вони пролунали під час повітряної тривоги.

“Дві ракети збили в Кременчуцькому районі. Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини. Надається вся необхідна допомога. “- повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.