Кримінал

На Полтавщині сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети

10 Жовтня 2022 18:18
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війна

Під час повітряної тривоги у Кременчуцькому районі 10 жовтня сили ППО збили ракети. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

10 жовтня близько 17:16 жителі Кременчуцького району почали повідомляти про звуки вибухів. Вони пролунали під час повітряної тривоги.

“Дві ракети збили в Кременчуцькому районі. Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини. Надається вся необхідна допомога. “- повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.


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