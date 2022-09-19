Кримінал

На південному напрямку ЗСУ знищили два російські склади і вдарили по переправі

19 Вересня 2022 08:10
58

ЗСУ знищили два російські склади з боєприпасами в Благодатному і Херсоні.

Про це повідомляє ОК “Південь”.

Вороже військо зменшилося на 29 росіян, знищено 2 самохідні і 1 звичайну 152-мм гаубиці “Мста-С” та “Мста-Б”, командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3.

Наша авіація завдала 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань. Зокрема, ЗСУ завдали удару:

  • по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини;
  • по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів в Бериславському і Каховському районах;
  • по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового;
  • по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсона;
  • по понтонній переправі в Новій Каховці.

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Новости про меньшее зло
Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
усі думки
ТОП-новини
19 Вересня 2022 09:19
135

Рашисти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів, – “Енергоатом”
19 Вересня 2022 10:26
71

McDonald’s починає поетапне відкриття ресторанів в Україні
19 Вересня 2022 08:49
104

На Харківщині 6 людей підірвались на мінах
19 Вересня 2022 07:37
194

На Харківщині ЗСУ захопили сучасний російський танк Т-90М “Прорив”
19 Вересня 2022 07:30
206

Контрнаступ на Херсонщині прогресує, – ISW
Останні новини
усі новини