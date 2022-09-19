Кримінал

На південному напрямку ЗСУ знищили два російські склади і вдарили по переправі ЗСУ знищили два російські склади з боєприпасами в Благодатному і Херсоні. Про це повідомляє ОК “Південь”. Вороже військо зменшилося на 29 росіян, знищено 2 самохідні і 1 звичайну 152-мм гаубиці “Мста-С” та “Мста-Б”, командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3. Наша авіація завдала 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань. Зокрема, ЗСУ завдали удару: по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини;

по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів в Бериславському і Каховському районах;

по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового;

по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсона;

по понтонній переправі в Новій Каховці. Поділитися:



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