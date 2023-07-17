На Одещині браконьєри вбили 125-кілограмову червонокнижну білугу

Неподалік від міста Вилкове, на річці Дунай, прикордонники затримали двох чоловіків. У човні вони везли білугу, яка занесена до Червоної книги. Рибина важила 110 кг та мала близько 14 кг чорної ікри.

Браконьєрів виявили співробітники поліції та прикордонники, повідомляє МВС.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

В рамках провадження призначено судово-екологічну експертизу, за якою буде встановлено точний розмір заподіяної державі шкоди.

Санкція статті передбачає покарання штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17000 до 51000 гривень, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Триває слідство.