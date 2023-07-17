Кримінал

На Одещині браконьєри вбили 125-кілограмову червонокнижну білугу

17 Липня 2023 16:09
читать на русском →
поліція, тварини

Неподалік від міста Вилкове, на річці Дунай, прикордонники затримали двох чоловіків. У човні вони везли білугу, яка занесена до Червоної книги. Рибина важила 110 кг та мала близько 14 кг чорної ікри.

Браконьєрів виявили співробітники поліції та прикордонники, повідомляє МВС.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

В рамках провадження призначено судово-екологічну експертизу, за якою буде встановлено точний розмір заподіяної державі шкоди.

Санкція статті передбачає покарання штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17000 до 51000 гривень, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Триває слідство.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
17 Липня 2023 17:58

Ворог хоче розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ, – Сирський

17 Липня 2023 18:18

У Харкові чоловік вбив свою родину, а потім скоїв смертельну ДТП
17 Липня 2023 17:25

Рада оборони Харківщини оголосила про обов’язкову евакуацію дітей з прикордонних територій
17 Липня 2023 16:45

Україна готова продовжити “зернову ініціативу” без РФ, – Зеленський
17 Липня 2023 16:27

Судді Тандиру, який збив нацгвардійця, продовжили запобіжний захід

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

усі думки