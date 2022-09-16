На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Це має бачити весь світ.

Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму.

Але все це є. І ім’я цьому – Росія.

Росія залишає по собі тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського.

Не втечете. Не сховаєтеся.

Відплата буде справедливо страшною.

За кожного українця, за кожну закатовану душу.