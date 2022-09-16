На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Це має бачити весь світ.
Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму.
Але все це є. І ім’я цьому – Росія.
Росія залишає по собі тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського.
Не втечете. Не сховаєтеся.
Відплата буде справедливо страшною.
За кожного українця, за кожну закатовану душу.
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