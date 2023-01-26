Кримінал

На Київщині є влучання в енергооб’єкт, – ОВА

26 Січня 2023 12:29
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Внаслідок повітряної атаки російських окупантів на Київщину зафіксовано влучання в енергетичний об’єкт.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

“З ночі ворог тероризує Київську область. Нічна атака дронів зранку змінилася ракетними ударами. Сили ППО відпрацювали гідно. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Попередньо маємо інформацію щодо пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури, приватних і багатоповерхових будинків, автівок жителів у деяких районах області. Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад”, – йдеться в повідомленні.

Наразі на місцях працюють усі необхідні екстрені служби. Наслідки масованих атак встановлюються.

За даними ОВА, також є влучання в енергетичний об’єкт.

“Наголошуємо, наразі в області застосовані екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень на цей час не діють!” – підсумували в обласній адміністрації.


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