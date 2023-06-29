На Кіровоградщині затримали російського агента, який готував новий удар по аеродромах

Служба безпеки провела контрдиверсійну спецоперацію на Кіровоградщині. У результаті оперативних заходів затримано агента фсб, який займався підготовкою нових повітряних ударів РФ по авіаційній інфраструктурі в області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Для виконання розвідзавдання російський агент збирав максимум інформації про технічний стан українських аеродромів та можливу наявність там бойових літаків і складів з боєприпасами ЗСУ.

Також зловмисник намагався виявити вогневі позиції системи протиповітряної оборони поблизу українських авіаційних об’єктів”, – йдеться у повідомлені.

Встановлено, що на «поточні витрати» фігурант отримував від ФСБ «перекази» у криптовалюті. Загальна сума отриманих коштів становила до 10 тис. у гривневому еквіваленті.

Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника «на гарячому» під час відеозйомки ним території однієї з військових частин ЗСУ.

За даними слідства, затриманим є мешканець Кропивницького, якого спецслужба рф завербувала на початку цього року.

У поле зору ФСБ він потрапив через свої антиукраїнські дописи в одному з прокремлівських Телеграм-каналів.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.