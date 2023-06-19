На Ізюмщині чоловік підірвався на протипіхотній міні

У місті Ізюм Харківської області місцевий підірвався на вибухонебезпечному предметі, працюючи коло власного будинку.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“52-річний постраждалий отримав осколкове поранення голови та лівої ноги. Наразі він перебуває на лікуванні у медзакладі. За попередніми даними, чоловік біля власного будинку проводив господарчі роботи та розпалив багаття, після чого стався вибух”, – уточнили в ДСНС.

Там також зазначили, що за час повномасштабної війни РФ проти нашої держави від детонації вибухівки загинули вже 210 людей, а ще 644 дістали поранення. Українців укотре закликали бути максимально обережними та не забувати про високу мінну небезпеку.