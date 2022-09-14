Кримінал

На Херсонщині ЗСУ деокупували село Киселівка, – Самойленко

14 Вересня 2022 20:41
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Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українську армію з містом Херсон, це славнозвісна Чорнобаївка. Про це в ефірі Всеукраїнського марафону розповів голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

“Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українську армію місто Херсон, це славнозвісна Чорнобаївка”, – повідомив голова облради.

Також, за його словами, вчора були дуже великі вибухи на Карантинному острові на території Херсона – ювелірне влучення в місце проживання і концентрації окупантів. Також є попадання на території Нової Каховки, в Голій Пристані та кількох інших містах.

Окупанти продовжують мародерствувати, викрадати людей, грабувати. Всі херсонці повинні бути обережними, менше стикатися з окупаційними військами, берегти себе і вірити, що ЗСУ поруч.


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