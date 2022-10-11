Кримінал

На Харківщині внаслідок ударів РФ зруйновано понад 11 тисяч об’єктів Від початку повномасштабного російського вторгнення у Харківській області зруйновано 11 397 об’єктів. Серед них багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівлі. Про це на брифінгу 11 жовтня повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. “Зокрема, зруйновано 3 122 багатоповерхових будинки та 5 240 приватних будинків, 116 адмінбудівель, 1 638 об’єктів житлово-комунального господарства”, — сказав Тимошенко. У Харкові та області продовжують аварійно-відновлювальні роботи, додав Тимошенко. Поділитися:



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