Кримінал

На Харківщині в результаті обстрілів пошкоджено храм і житлові будинки

23 Березня 2023 09:15
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війна

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“За минулу добу, на щастя, внаслідок обстрілів постраждалих немає”, – повідомив Синєгубов.

Водночас, за його словами, внаслідок ворожих обстрілів у с. Чернещина пошкоджено будівлю храму та загорілася трава на відкритій території, у смт Вільча та с. Вовчанські хутори пошкоджено щонайменше 4 житлових будинки, а в с. Вільхуватка внаслідок мінометних обстрілів зруйновано приватний будинок, ще 2 пошкоджено.


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