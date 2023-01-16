На Харківщині провели понад 16 тис. судових експертиз пошкоджених РФ будівель

Понад 16 тисяч судових експертиз стосовно зруйнованих або пошкоджених обстрілами будівель на Харківщині завершені.

Про це Суспільне Харків розповів заступник директора національного наукового центру Інститут судових експертиз імені Бокаріуса Ігор Богданюк.

За його словами, 80% руйнувань зафіксовані в житлових будинках.

“Немає такого озброєння, що є в російської армії, яке б не використовувалося по місту Харкову й Харківській області. Понад 10 артилерійських систем: від 100-міліметрових “Рапір” і закінчуючи “Тюльпанами” 240-міліметровими. Усі системи РСЗВ: “Гради”, “Солнцепьоки”, “Іскандери”, ракети “повітря-земля”, Х-101, Х-505, крилаті ракети”, — каже Богданюк.

Найбільшу шкоду — у 700 мільйонів гривень — обчислили для одного харківського підприємства. Яка загальна сума збитків за всіма експертизами — ще не рахували, сказав Богданюк.