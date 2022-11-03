На Харківщині протягом доби внаслідок збройної агресії РФ загинули двоє людей

Російські окупанти обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну та інші населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів протягом 2 листопада. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, на місцях виникли пожежі, пошкоджень зазнали житлові будинки.

Протягом доби внаслідок збройної агресії РФ на Харківщині загинули дві людини, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Йдеться про жінку, яка загинула внаслідок обстрілу Куп’янська, та тракториста, який підірвався на міні у Чугуївському районі.

“В м. Куп’янськ під обстрілом загинула 82-річна жінка. Біля с. Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. На жаль, 45-річний тракторист загинув”, — повідомляє Синєгубов.

Протягом доби внаслідок обстрілів поранень зазнали шестеро людей.

“В Куп’янському районі одна людина госпіталізована з пораненнями. У Чугуївському районі зазнали поранень п’ятеро мирних мешканців”, — написав голова ОВА.

Крім цього, до лікарні ушпиталили 37-річного комбайнера, який наїхав на міну у Богодухівському районі.

На деокупованих територіях області триває розмінування. За добу піротехніки знешкодили 754 вибухонебезпечних предметів.