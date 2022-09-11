Кримінал

На Харківщині пред’явили понад 100 підозр у державній зраді

11 Вересня 2022 18:36
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На Харківщині пред’явлені більше 100 підозр у зраді, частина з них вручені очно, підозрювані затримані.

Про це у телеграмі повідомляє Харківська ОВА з посиланням на начальника ХОВА Олега Синєгубова.

“У нас зараз пред’явлено вже більше 100 підозр по території Харківської області. Деяким очно, тобто безпосередньо вручені органами прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України підозри. І люди затримані, зокрема військовослужбовці Російської Федерації”, – зазначив Синєгубов.

Він зауважив, що є люди, яким заочно оголошена ця підозра.

“Частково ці заочні підозри переростуть в очні, коли наші Збройні Сили будуть деокуповувати території”, – запевняє Синєгубов.

На його переконання, до цього необхідно підійти принципово, бо йдеться про безпеку нашої держави.


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